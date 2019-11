Die Alphabet-Aktie hat ihre Rekordjagd auch in der vergangenen Woche weiter fortgesetzt. Das aktuelle Jahres- und Allzeithoch wurde am Donnerstag bei 1.322,65 US-Dollar ausgebildet. Danach setzten leichte Gewinnmitnahmen ein. Sie konnten schon am Freitag gestoppt werden. Ein neues Allzeithoch konnte zwar nicht erreicht werden, doch es gelang den Käufern, die Woche mit einer grünen Kerze abzuschließen und den Handel mit ... Weiterlesen