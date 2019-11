In der abgelaufenen charttechnischen Besprechung vom 4. November 2019: „ BMW über entscheidender Hürde! “ wurde auf einen bevorstehenden Ausbruch der BMW-Aktie über das markante Triggerniveau von glatt 70,00 Euro sowie einer mittelfristigen Abwärtstrendlinie knapp darunter hingewiesen. Dieses Szenario trat auch wie erwartet ein und führte das Wertpapier des Autobauers BMW sogar direkt an die im April gerissene Kurslücke zwischen 74,02 und 75,26 Euro aufwärts. Doch die Rallye wird nicht endlos in dieser Form fortgesetzt werden, irgendwann wird sich ein zwischengeschalteter Pullback einstellen. Bestehende Positionen sollten daher sehr viel enger abgesichert werden, trotzdem ist ein Test des zuletzt aufgerufenen Ziels weiter wahrscheinlich.

Auf den letzten Metern

Ein Long-Investment in der aktuell vorliegenden Rallye birgt naturgemäß größere Gefahren, das übergeordnete Ziel von 77,40 Euro wurde aber noch nicht erreicht. Ein derartiger Anstieg wird weiterhin favorisiert, allerdings könnte es schon bald zu einem kurzfristigen Pullback in den Bereich von rund 72,00 Euro und somit einem Abbau der überkauften Situation in dem Wertpapier von BMW kommen. Eine solche Reaktion eröffnet naturgemäß neue Handelsansätze auf der Long-Seite, hierzu kann auf das bereits bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4JGF zurückgegriffen werden. Sollte hingegen ein Direktinvestment bevorzugt werden, ließe sich aus dem Stand heraus noch eine letzte Renditechance von 20 Prozent herauskitzeln. Ein derartiger Vorstoß sollte aber nur von erfahrenen Anlegen in Betracht gezogen werden, die Hauptstrecke mit einem Ziel bei 77,40 Euro wurde bereits zurückgelegt.