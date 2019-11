flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Kursverlust von 0,46 Prozent bei 13.228,56 Punkten aus dem Xetra-Handel. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,29 Mrd. Euro. Auch die restlichen europäischen umsatzstarken Aktienindizes aus Madrid, Paris, London und Zürich wiesen leichte Abgaben auf. Der Mailänder FTSE MIB konnte gegen den Trend sogar mit einem Kursplus von 0,13 Prozent auf 23.534,49 Punkten zulegen. Europas Leitindex EuroStoxx50 verlor 0,19 Prozent auf 3.699,65 Zähler. An der Wall Street schlossen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 mit Kursgewinnen. In einem anderen Teil der Welt arbeitet man derweil weiter heftig am größten Börsengang aller Zeiten, vor allem wenn man auf die künftige Marktkapitalisierung zu sprechen kommt. Der saudi-arabische Ölriese Aramco wagt nun doch den IPO, wird aber nur 0,5 Prozent seiner Aktien an private Investoren abgeben. Rund um den IPO blieb das ein oder andere Detail noch unklar, vor allem aber die Bewertung des Öl-Giganten schwankte zuletzt mehr als nur beträchtlich, nämlich gemäß der Angaben eines Berichts von CNBC von 1,2 bis 2,3 Billionen US-Dollar. Die Aktien können ab dem 17. November bis zum 04. Dezember gezeichnet werden. Den Plänen von „Aramco“ nach wird der Konzern im Geschäftsjahr 2020 bis zu 75 Milliarden US-Dollar an Dividenden zahlen. Wenn die Aktiengesellschaft Aramco an der saudischen Börse in Riad notiert, dann wird sie aufgrund ihrer Größe bis zu 75 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der saudischen Börse Tadawul stellen. Einem Bericht der Financial Times nach, würde selbst eine Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar einen Discount gegenüber der an den Weltbörsen gelisteten Rivalen, wie Royal Dutch Shell, Total, BP, Chevron ExxonMobil und sogar gegenüber Gazprom bedeuten.

Zum Wochenbeginn bleibt der volkswirtschaftliche Handelskalender relativ leer, lediglich Daten aus Großbritannien wäre hier hervorzuheben. Um 10:30 Uhr werden zeitgleich BIP-Daten zum dritten Quartal 2019, die Industrieproduktion und die Handelsbilanz für den September veröffentlicht. Von der Unternehmensseite berichteten bereits am Morgen die Deutsche Pfandbriefbank und Talanx von den neusten Quartalszahlen. M Nachmittag stehen unter anderem Quartalsberichte von Liberty Media, Aurora Cannabis (CA) und Tencent Music Entertainment Group zur Bewertung an.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und die US-Futures wiesen am Morgen mehrheitlich Kursverluste auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.190 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex Schloss ging am Freitag via Xetra mit einem Kursverlust von 0,46 Prozent bei 13.228,56 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom Verlaufstief des 04. Oktober 2019 bei 11.879,00 Punkten bis zum Jahreshoch des 07. November 2019 bei 13.300,75 Punkten, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 13.301/13.507 (das Rekordhoch von 13.597 Punkten) und 13.636 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.965/12.757/12.590 und 12.422 Punkten auszumachen.





