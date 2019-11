Auch zum Start der neuen Handelswoche dominiert der Handelskrieg die Agenda der Märkte! In chinesischen Medien wird der Ton gegenüber den USA wieder deutlich schärfer – ein Anzeichen dafür, dass die Gespräche nicht wirklich gut laufen ziwschen den beiden Großmächten. Dazu einmal mehr Aussagen von Trump und Navarro, wonach die Meldungen über eine Abschaffung bestehender Zölle nicht richtig seien. Heute Nacht wieder schwere Unruhen in Hongkong, vor allem Bilder über den Schuß eines Polizisten auf einen Demonstranten lassen die Märkte in Hongkong einbrechen. Die Ereignisse in Hongkong dürften die Gespräche über den Handelskrieg zwischen den USA und China weiter belasten, daher die asiatischen Märkte schwächer, die US-Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung auch des Dax..

Das Video "Handelskrieg, Zölle, Hongkong-Ausschreitungen!" sehen Sie hier..

