Pyrolyx wird Lieferant des Reifenherstellers Continental. Beide Unternehmen haben eine fünfjährige Zusammenarbeit vereinbart. In deren Rahmen wird Pyrolyx an den bisherigen Entwicklungspartner aus Hannover rückgewonnenes Ruß liefern. Der Rohstoff soll in der Reifenproduktion des DAX-notierten Unternehmens zum Einsatz kommen. Pyrolyx geht davon aus, im Zuge der Kooperation über 3 Millionen Altreifen zu verarbeiten.Zu den ...