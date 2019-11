Unterstellt werden in den Berechnungen ein Goldkurs von 1.325 Dollar je Unze und ein Silberpreis von 16 Dollar je Unze. Beide Rohstoffe werden aktuell zu deutlich höheren Kurse an der Börse gehandelt. Ausenco geht von einer hochgradigen Erzförderung im Tagebau aus, bei der im Durchschnitt 4,17 Gramm Goldäquivalent und 306.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr gefördert werden können. Vor Produktionsaufnahme sollen Investitionen im Volumen von 233 Millionen Dollar nötig sein. Soweit die wichtigsten Grundannahmen, auf denen die Berechnungen in der Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) basieren.

Von Skeena Resources (TSX-V SKE / WKN A2H52X) kommen heute ganz starke und vor allem wichtige Neuigkeiten. Die Gesellschaft aus der kanadischen Bergbau-Metropole Vancouver hat eine erste vorläufige wirtschaftliche Bewertung für ihr Gold-Silber-Projekt Eskay Creek in British Columbia vorgelegt. Erstellt hat die Analyse Ausenco Engineering Canada Inc., die dabei von SRK Consulting und AGP Mining Consultants unterstützt wurden.

Hoher Net Asset Value für Eskay Creek

Der Blick auf die veröffentlichten Zahlen zeigt in verschiedensten Kategorien exzellente Werte. So gehen die Experten in ihrer PEA davon aus, dass gerade einmal 1,2 Jahre notwendig sein werden, bis sich die Investitionen bezahlt gemacht haben. Nach Steuern und bei einer Diskontierungsrate von 5 Prozent liegt der Net Asset Value des Projekts bei fast einer halbe Milliarde Dollar! Der IRR für Eskay Creek kommt auf 51 Prozent. Die Förderkosten sind günstig, vor allem im Vergleich zu aktuellen Goldpreisen. „All in“ (AISC) werden in der PEA Förderkosten von 757 Dollar je Unze Goldäquivalent angesetzt, die Cashkosten liegen bei 731 Dollar je Unze.

Beim Unternehmen ist man – wenig überraschend bei diesen Zahlen – begeistert. „Diese PEA zeigt, dass der Eskay Creek noch eine glänzende Zukunft vor sich hat, revitalisiert als Gold- und Silbertagebau im Tagebau, mit der zusätzlichen Möglichkeit zum Untertagebau“, lautet das Fazit zur PEA von Walter Coles, CEO von Skeena Resources.

Skeena Resources kann von bereits vorhandener Infrastruktur profitieren

Dass auf Eskay Creek bereits in den Jahren zwischen 1994 und 2008 gefördert wurde, hat riesige Vorteile. Skeena Resources kann noch heute von den „Überbleibseln“ der damaligen Bergbauaktivitäten profitieren. Akquiriert hat man diese vom Rohstoffriesen Barrick Gold. Dies stellt auch Coles am Donnerstag deutlich heraus: „Auch als Brachfläche profitiert der Eskay Creek von der enormen Infrastruktur, die von den vorherigen Betreibern installiert wurde“, so der Manager der Gesellschaft. Das hält die Investitionen und mögliche technische Risiken des Projektes klein und macht das Projekt von Anfang an rentabler – sehr zum Wohle für das Unternehmen und seine Anteilseigner.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Skeena Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Skeena Resources steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag und diese dritte Partei entlohnt die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Skeena Resources, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Skeena Resources profitieren. Dies ist/wäre ebenfalls ein eindeutiger Interessenkonflikt.