Ölmarkt: Bis 2025 bleibt es schwierig

Da sage noch einmal jemand, Geschichte würde sich nicht wiederholen. Ein Blick auf den Ölpreis erzählt etwas ganz anderes. Vergleicht man den Ölpreis der letzten 20 Jahre mit der gesamten Ölpreishistorie, erkennt man bemerkenswerte Ähnlichkeiten. In den 70er Jahren stieg der Ölpreis rasant an. Grund war ein Ölembargo. Die westliche Welt hatte nicht genug Öl. Der Ölpreis verzehnfachte sich von nicht einmal 4 Dollar je Barrel auf knapp 40 Dollar. Dieser Ölpreisschock hatte weitreichende Folgen. Wirtschaftlich war es eine turbulente Zeit. Die Inflation stieg rasant an bis Notenbanken am Ende die Zinsen in den zweistelligen Bereich drückten. Auf dem Rohstoffmarkt geschah etwas anderes. Hohe Ölpreise machten viele Projekte attraktiv, die zuvor nicht rentabel erschienen. Es wurde so viel investiert wie nie.



Die Entwicklung vieler Projekte dauerte Jahre. Bis das Angebot tatsächlich stieg, verging fast ein Jahrzehnt. Dann ging es allerdings schnell. Der Markt war überversorgt. Der Ölpreis brach ein und fiel innerhalb von Monaten von 30 auf 10 Dollar. Etwas Ähnliches haben wir 2014/15 erlebt. An einem Tag lag der Ölpreis bei mehr als 100 Dollar, wenige Zeit später bei 30 Dollar.