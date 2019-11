DAX - Korrektur vor der Tür?

Ein erstes Schwächesignal. Damit ist das erste offene Gap bei 13.187 Punkten außerbörslich geschlossen. Es warten aber noch drei weitere Gaps auf der Unterseite auf Schließung, bei 12.992, 12.450 und 12.202 Punkten. Gaps müssen nicht zwangsläufig zeitnah wieder geschlossen werden, allerdings geschieht dies in der weiten Mehrheit der Fälle. Drei offene Gaps sollten vom DAX nicht unbeantwortet gelassen werden.

Der Trendindikator ist auf short gedreht und zeigt auch am heutigen Montag bisher short an. Die Kurse fallen auch dementsprechend weiter ab. Long-Positionen sollten eng abgesichert werden. Ein Jahresendrallye steht erst mal in Frage. Sollte der DAX nach dem bisherigen kräftigen Anstieg im Dezember erneut kräftig hochziehen?