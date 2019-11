Die Deutsche Börse ist unter CEO Weimer organisch gewachsen und hat aktuell eine volle „Kriegskasse“. Das eröffnet mehrere Möglichkeiten für die Zukunft der AG. Klappt es in naher Zukunft nicht mit Fusionen und Zukäufen, ist auch ein Aktienrückkauf angedacht. Ein potentieller Rückkauf sollte bis Ende 2019 allzu große Rücksetzer des Aktienkurses abfedern. Rückkäufe wurden auch Ende 2018 getätigt, was unter anderem die relative Kursstabilität im Vergleich zu anderen DAX-Werten erklärt.

Die Aktie der Deutschen Börse befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung mit relativ moderaten Rücksetzern gegen den Trend. Ab Mitte Februar 2019 wurde solch eine Abwärtsbewegung überwunden und der Kurs entwickelte sich innerhalb des im Chart eingezeichneten aufwärts gerichteten Trendkanals zum all time high bei 145,95 Euro (26.10.2019). Ab diesem Zeitpunkt konsolidiert Kurs und hat den Trendkanal in Richtung Unterstützung bei 133,26 Euro verlassen. Die nächste Unterstützung liegt bei 126,58 Euro, sollte der Kurs sich weiter zurückziehen. Diese Marke entspricht dem unteren Ende des seit Ende Oktober 2017 gültigen und übergeordneten Aufwärtstrends. Halten die 133,26 Euro, besteht auf Frist der nächsten 3-4 Wochen die Möglichkeit eines Kursanstieges bis auf den oberen Widerstand bei 143,82 Euro. Dieses Potential kann mit einem Open End Turbo Long ausgenützt werden.

Deutsche Börse (Tageschart in Euro) Tendenz: