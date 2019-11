Der Euro notierte am Montag der letzten Woche, im Bereich von 1,1170. Dieses Niveau konnte unsere Gemeinschaftswährung allerdings nicht lange halten, und so folgte in den darauffolgenden Tagen ein kräftiger Abverkauf bis auf die Marke von 1,1016.

Die Gelegenheit mit einem Sprung über das letzte Hoch bei 1,1179 einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren ist somit verpufft. Stattdessen haben die Shorties mit dem Rutsch unter das entscheidende Tief bei 1,1072 das Kommando übernommen und einen neuen Abwärtstrend hervorgebracht. So schnell kann es also gehen. Sollte sich zum Wochenbeginn die Lage etwas entspannen, rechnen wir mit einer Erholungsbewegung bis in den Bereich von 1,1090 (50%-Korrektur). Intraday sieht das Chartbild sehr einladend aus. Im Klartext: Beim abwärtsgerichteten Trend sind relevante Punkte zu erkennen, an denen sich der Trader orientieren kann. Eine Konsolidierung bis 1,1091 wäre eine willkommene Gelegenheit für die Bären, erneut auf fallende Kurse zu spekulieren. Ein nachhaltiger Bruch dieses Levels und die kurzfristige Situation muss neu bewertet werden. Viel Erfolg bei Ihren Investments wünscht Ihnen

