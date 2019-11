Wozu taugen Anleihen noch und was bedeutet heute überhaupt Risiko?

Janus ist in der römischen Mythologie der Gott des Anfangs und des Endes. Er hat zwei Köpfe (daher der Beiname Biceps), von denen je einer nach vorne und nach hinten blickt. Die schöne Nymphe Cardea wusste davon offensichtlich nichts. Sie machte sich gewöhnlich einen Spaß daraus, ihren Verehrern die schönsten Hoffnungen zu machen, indem sie sie aufforderte, schon mal vorauszugehen an einen geeigneten Ort im Hain. Während diese vorangingen und Cardea aus den Augen ließen, verschwand sie irgendwo allein im Gebüsch und freute sich an den frustrierten Gesichtern der erfolglosen Freier. Als nun Janus sich bei Cardea einstellte, funktionierte der Trick nicht, er sah ihr Versteck, aus Spaß wurde Ernst und sie musste ihn zum Mann nehmen. Seither ist Janus auch der zweigesichtige Gott der in ihr Gegenteil umschlagenden Situation; der anderen Seite der Medaille.



Janus hätte am Zustand der Finanzmärkte dieser Tage seine helle Freude.

Anleihen standen einmal für ein auskömmliches und regelmäßiges Einkommen aus Couponzahlungen – langweilig und berechenbar. Sie waren damit das Gegenstück zu den Aktien, die man um ihrer Kursbewegung willen kaufte, wobei die Dividende allenfalls ein Zubrot und ein Puffer war. Dieses Verhältnis hat sich aber umgekehrt: Anleihen werfen nichts mehr ab, kommen häufig ohne Coupon und wer sie kauft, kann einzig auf den Kursgewinn hoffen, will er eine Rendite erwirtschaften. Aktien hingegen haben heutzutage oft genug eine auskömmliche Dividendenrendite, die nun dem Aktionär verschafft, was ursprünglich das Ziel des Anleihenbesitzers war: Ein stabiles Einkommen.

Ein Blick in die Geschichte veranschaulicht das Problem für den Investor, bietet aber auch Trost. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren die Dividendenrenditen durchwegs höher als die Zinsen der Festverzinslichen, denn die Investoren verlangten für das Risiko, in Aktien zu investieren, eine Kompensation in Form hoher Dividenden. Da Anleihen weniger riskant waren, zeigten sich die Investoren mit geringeren laufenden Zahlungen zufrieden. Erst Ende der 1950er-Jahre zeigte der Markt auf einmal ein anderes Gesicht – als wäre er ein göttlicher Biceps – und die Verzinsung der 10-jährigen US-Staatsanleihen lag plötzlich über der Dividendenrendite des Aktienmarktes. Die allgemeine Auffassung war nun: Da die Aktien die Anleger mit Kursgewinnen zufriedenstellen, sind Dividenden nicht so wichtig. So blieb es auch für die nächsten 50 Jahre, bis sich im Zuge der Finanzkrise die Sicht der Dinge abermals änderte und von den Aktien wieder ein höheres Einkommen verlangt wurde. Die Risikoprämie, wie es im Jargon heißt, war für Aktien deutlich gestiegen.