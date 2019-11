Vermögensverwalter Andreas Enke: Wie sich nachhaltiges Investieren praktisch umsetzen lässt

Institutionelle und private Investoren stehen vor der Herausforderung, die Themen Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage zu konkretisieren. Andreas Enke, Vorstand bei der Vermögensverwaltung Geneon, macht praktische Vorschläge.ESG-konformes Investieren ist angesagt. Doch wie komplex dieses Thema ist, zeigen zum Beispiel die Diskussionen über Elektroautos, die die Bundesregierung jetzt noch stärker fördern will, um das Klima weniger zu belasten. Das fängt schon mit dem Strom an, der geladen wird. Es liegt auf der Hand, dass Elektroautos eigentlich nur dann ökologisch Sinn machen, wenn sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen nutzen, und keinen Kohlestrom.Doch damit ist es nicht getan. Bei der Herstellung der Lithium-Ionen-Akkus fallen große Mengen an Kohlendioxid an, auch wenn in der Presse zum Teil über falsch und damit zu hoch berechnete Emissionsmengen berichtet wird. Dazu kommt, dass sich die Batterien, Stand heute, nicht wirtschaftlich recyceln lassen. Und die Förderung der Batteriemetalle Kobalt und Lithium ist häufig mit starken Umweltbelastungen verbunden. Diese Aussagen betreffen nur den ökologischen Aspekt.Nachhaltigkeit umfasst jedoch auch soziale Kriterien und solche der guten Unternehmensführung (Governace). Beim Gros der E-Auto-Akkus stammt das benötigte Kobalt aus dem afrikanischen Land Kongo. Der Abbau findet dort in der Regel nicht nur unter starken Belastungen der Umwelt, sondern auch der Menschen statt. Spiegel online titelte neulich: "Kobaltförderung im Kongo - Hier sterben Menschen für unsere Akkus".Außerdem gehört in dem Land Kinderarbeit zum Alltag. Das Thema wird durch das dritte Kriterium, die Corporate Governance, noch komplexer. Dies soll kein Plädoyer gegen Tesla & Co sein. Vielmehr geht es darum, an einem einfachen Beispiel zu verdeutlichen, wie vielfältig und kompliziert nachhaltiges Investieren ist.Erweiterung des magischen DreiecksDie "klassische" Geldanlage betrachtet bisher ausschließlich die ökonomischen Aspekte Rendite, Sicherheit und Liquidität. Beim ethisch-nachhaltigen Investieren wird dieses "magische Dreieck" um die Dimensionen Ökologie, Sozialverträglichkeit und gute Unternehmensführung erweitert.Wollen Anleger nachhaltig-ethisch investieren, müssen sie ihr individuelles Anlageprofil hinsichtlich der ESG-Kriterien definieren - analog zu den finanziellen Kriterien Rendite, Sicherheit und Liquidität. Dabei gibt es verschiedene Herangehensweisen, um sich praktisch dem Thema zu nähern.Die erste Stufe ist, ein oder mehrere Ausschlusskriterien in den Investmentprozess einzubauen. So haben sich bereits vor Jahren verschiedene Versicherungen von Kohleinvestments verabschiedet. Oder der norwegische Staatsfonds: Er meidet mittlerweile fossile Energieträger vollständig, also außer Kohle auch Öl und Gas. Ein erfreulicher Nebeneffekt ist dabei, dass der Fonds ein bislang bestehendes Klumpenrisiko so reduziert. Denn ihm fließen ja Gelder aus der norwegischen Öl- und Gasförderung zu.