Bereits seit Anfang 2009 lässt sich beim Autozulieferer Continental ein intakter und langfristiger Aufwärtstrend erkennen, dieser drückte die Aktie von 10,11 Euro auf einen Rekordstand von 257,40 Euro bis Anfang 2018 hoch. Nur wenig später folgte ein massiver Kurssturz zurück auf das markante Unterstützungsniveau aus dem Jahr 2007 um 110,00 Euro. Streng genommen wurde der langfristige Aufwärtstrend hierdurch gebrochen, aufkeimende Hoffnungen auf eine Handelsstreitbeilegung und die Bemühungen der Automobilbranche an Zukunftstechnologien aufzuschließen verhinderten jedoch Schlimmeres. Anleger Fasten wieder Mut und trieben die Aktie in der abgelaufenen Woche zunächst an den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) um 132,08 Euro voran. Ferner basteln Marktteilnehmer bereits seit den Sommermonaten auf der markanten Unterstützung von 110,00 Euro an einer inverse SKS-Formation, die zusätzlich aus technischer Sicht für ein mögliche Trendwende steht. Allerdings wurde diese noch nicht aktiviert, erst mit weiteren Kursgewinnen kann ein erfolgreicher Boden abgeschlossen werden und mittelfristig entscheidende Kaufsignale generieren.