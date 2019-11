FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,14 Prozent auf 169,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf minus 0,27 Prozent.

Am Markt wurden die Kursgewinne vergleichsweise sicherer Anlagen mit Ernüchterung im Handelsstreit begründet. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag Meldungen dementiert, wonach die USA und China ihre erhobenen Strafzölle schrittweise senken wollen, soweit sie sich auf ein Handelsabkommen einigen können. Zudem beklagte er sich, dass die Handelsgespräche "viel zu langsam" voran gingen. An den Tagen zuvor hatten die Aktienmärkte dagegen deutlich von angeblichen Fortschritten im Handelsdisput profitiert.

Die Entwicklung fiel in der Eurozone unterschiedlich aus. Vor allem in südeuropäischen Ländern legten die Renditen zu. Hier könnte auch das spanische Wahlergebnis eine Rolle gespielt haben. Die Parlaments-Neuwahl hat die verzwickte politische Situation im spanischen Parlament noch verschärft. Wie eine künftige Regierung aussehen könnte, ist vollkommen unklar./jsl/jkr