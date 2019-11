Am Freitag fiel die Wirecard Aktie noch unter die Unterstützungszone bei 119,05/119,85 Euro zurück, heute ist der Aktienkurs zurück an dieser Marke. Aktuell notiert der Aktienkurs des DAX-Titels bei 119,40 Euro (+2,89 Prozent), das Tageshoch liegt bei 119,65 Euro - zumindest bisher. Zwei Dinge treiben heute den Aktienkurs des Fintech-Konzerns aus Aschheim bei München, nachdem am Freitag noch eine überraschende Analystenstimme für ...