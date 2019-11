Interessante Neuigkeiten von AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ). Das australische Unternehmen, das im Kongo das Lithiumprojekt Manono entwickelt, holt einen strategischen Investor aus China ins Boot. Mit dem frischen Kapital soll die Entwicklung von Manono beschleunigt werden.

Bei dem strategischen Investor handelt es sich um Yibin Tianyi Lithium Industry Co., Ltd., einen angehenden, chinesischen Hersteller von Lithiumchemikalien, hinter dem unter anderem wohl Chinas größter Batteriehersteller für den Elektromobilitätssektor CATL und die an der Börse Shenzhen notierte Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co., Ltd. stehen. Yibin Tianyi errichtet derzeit im chinesischen Yibin, die erste Stufe einer Lithiumchemiefabrik, die im zweiten Quartal 2020 fertiggestellt sein soll.