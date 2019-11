NEW YORK (dpa-AFX) - Fehlende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und obendrein Unsicherheiten durch erneut chaotische Zustände in Hongkong: Ausreichende Argumente für die Anleger, um auf Rekordniveau in Dow Jones Industrial & Co an Gewinnmitnahmen zu denken.

Entsprechend wird der US-Leitindex zu Wochenbeginn vom Broker IG gut eine Stunde vor Handelsstart 0,5 Prozent tiefer taxiert auf 27 544 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dow mit 27 774 Punkten einen neuen Höchststand erreicht. Auch der marktbreite S&P 500 und der Auswahlindex der Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100, notierten zuvor nie höher als am vergangenen Donnerstag. Alleine seit seinem Zwischentief Anfang Oktober ging es für den Dow über 2000 Punkte oder fast 8 Prozent aufwärts.