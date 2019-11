2G Energy und Rolls-Royce schmieden Allianz

Die Scale-notierte 2G Energy meldet eine Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Power Systems des Rolls-Royce-Konzerns in Friedrichshafen. Man habe „eine Kooperationsvereinbarung zum gegenseitigen Bezug von Gas-Stromaggregaten für Blockheizkraftwerke (BHKW) geschlossen”, meldet das Unternehmen aus Heek am Montag. Die Vereinbarung wurde bereits am Freitag unterschrieben.Im Zuge der Kooperation wird 2G Energy ...