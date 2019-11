Mutares: Vielleicht lohnt der Sanierungsexperte (wieder) einen zweiten Blick?

Mit der[WKN: A2NB65] verbindet mich als Aktionär eine wechselhafte Beziehung. Vor drei Jahren stieg ich bei €11 ein und begleitete das Unternehmen etwas mehr als ein Jahr. Nur. Denn eigentlich investiere ich langfristig in ausgesuchte Unternehmen, doch bei Mutares hatte sich vieles schlechter entwickelt als in gedacht hatte. Und so entschied ich mich Anfang 2018, dem Unternehmen den Rücken zu kehren - die erzielten 78% Rendite waren mehr als erfreulich und ich denke, die Entwicklung über die letzten anderthalb Jahre hat mir weitgehend Recht gegeben mit meiner ziemlich pessimistischen Einschätzung.Doch nun bin ich wieder investiert. Und das, obwohl nicht alle meine früheren Kritikpunkte restlos ausgemerzt sind; doch das Unternehmen und sein Management haben deutliche Fortschritte in mehreren Bereichen erzielt und angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bieten sich für einen Sanierungsexperten momentan hervorragende Perspektiven. Daher erscheint mir Mutares auf dem gegenwärtigen Kursniveau und wieder interessant (genug) zu sein. Trotz einiger Stolpersteine...