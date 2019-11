Erlebnis Akademie will neue Aktien ausgeben - Kapitalerhöhung

Erlebnis Akademie kündigt eine Kapitalerhöhung zu Wachstumsfinanzierung an. Das m:access-notierte Unternehmen will laut eigenen Angaben vom Montag bis zu 240.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgeben. „Der Ausgabepreis je neuer Aktie beträgt 14,00 Euro. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 voll gewinnberechtigt”, so die Erlebnis Akademie AG.Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Rahmen der ...