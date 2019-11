Fünf Dinge, die Anleger zu Investitionen in die Esports-Szene wissen sollten

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Seit Jahren beobachtet VanEck das kontinuierliche Wachstum der Videospiel- und Esports-Szene, so die Experten von VanEck.Dabei hätten sie mehr darüber gelernt, was die Branche präge und wie sie sich weiterentwickeln dürfte.Aus Sicht von VanEck sollten Anleger fünf Dinge über Esports wissen:1. [ mehr