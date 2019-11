Schon am Freitag kam die Meldung, dass die Zeichnungsbücher für die Anleihe von Semper idem Underberg am frühen Montag geschlossen werden. Jetzt kommt die Erfolgsmeldung der Rheinberger. Die Anleihe im Volumen von 60 Millionen Euro wurde vollständig am Markt platziert. Das Papier war deutlich überzeichnet.Die Anleihe läuft bis 2025, sie ist jährlich mit 4,0 Prozent verzinst.Mit dem frischen Geld sollen die 2020 und ...