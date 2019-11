Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Polen und Brasilien übertreffen die Umsätze, die in der Black-Friday-Woche generiert werden, bereits die des Weihnachtsgeschäfts, so die GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In China hingegen ist der Singles' Day das wichtigste Shopping Event des Jahres. [ mehr