Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem wir im Herbst letzten Jahres nach einer langen Durststrecke recht bullish für den Goldpreis wurden und auch für mehrere Quartale blieben, haben wir unseren Ausblick diesen September gedreht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vor dem Hintergrund bereits sehr aggressiver US-Zinssenkungserwartungen des Marktes (bereits zu viel positives eingepreist) und mit der Aussicht auf eine Erholung von "Risky Assets" und in weiterer Folge auch der Konjunktur 2020 seien die Analysten von einer deutlichen Korrektur des Goldpreises in den kommenden Quartalen ausgegangen. [ mehr