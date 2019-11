WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag gut behauptet geschlossen. Der ATX stieg 0,11 Prozent auf 3227,77 Punkte. Der Leitindex der Wiener Börse hatte über weite Strecken des Handelstages negativ tendiert, bevor er im Späthandel in die Gewinnzone wechseln konnte. Das europäische Marktumfeld präsentierte sich in einem impulsarmen Handel jedoch ohne klare Richtung. Nachdem in der Früh bereits die asiatischen Börsen überwiegend schwächere Vorgaben geliefert hatten, starteten im Verlauf auch die New Yorker Börsen mit negativer Tendenz.

Da Unternehmensnachrichten zu heimischen Konzernen Mangelware waren, rückten Analysteneinschätzungen in den Mittelpunkt. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank haben ihr Kursziel für die Aktie der Immofinanz von 27,0 auf 28,5 Euro erhöht. Angesichts des höheren Kursziels und der jüngsten Kurskorrektur der Aktie und dem damit gewachsenen Kurspotenzial haben die Analysten ihre Anlageempfehlung auf "buy" angehoben.