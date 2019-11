Kaufsignal abwarten

Um erfolgreich an einem potenziellen Kaufsignal zu partizipieren, müsste sich die Aktie von Take-Two-Interactive erst über das Niveau von mindestens 122,50 US-Dollar hervortrauen. Nur so ließe sich im weiteren Verlauf ein Anstieg an 130,00 US-Dollar ableiten, darüber an die aktuellen Jahreshochs von 135,70 US-Dollar und schließlich an die 2018´er Hochs bei 139,90 US-Dollar. Für dieses Szenario können Investoren dann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC2EUJ zurückgreifen und eine Gesamtrendite von 125 Prozent erzielen. Als Verlustbegrenzung sollte aber noch das Niveau um den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 116,43 US-Dollar angesetzt werden. Ein Kursrutsch unter die Stoppmarke birgt hingegen die Gefahr direkter Abgaben zunächst auf die Marke von 110,00 US-Dollar, darunter um weitere 10 Prozent auf glatt 100,00 US-Dollar.