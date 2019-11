NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Rekordrally der vergangenen Wochen haben es die Anleger an den US-Börsen am Montag langsam angehen lassen. Fehlende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und die Unsicherheit wegen einer erneuten Gewaltwelle bei den Protesten in Hongkong galten unter Börsianern als ausreichende Argumente, um Vorsicht walten zu lassen.

Gestützt auf anspringende Boeing-Aktien schaffte es der Leitindex Dow Jones Industrial nach schwächerem Start aber immerhin knapp ins Plus. Zuletzt stand er 0,06 Prozent höher bei 27 698,82 Punkten. Für eine neue Bestmarke, die er am Donnerstag bei 27 774 Zählern markiert hatte, reichte dies freilich nicht.