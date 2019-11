ad hoc – Wenn’s turbulent wird…

Nun hat nicht nur Caesar die unausweichlichen Folgen seines Handelns entdeckt, auch heute geben börsennotierte Unternehmen über Ad-hoc-Mitteilungen Insiderinformationen, die von kursrelevanter Bedeutung sind, unverzüglich bekannt. Dies ist für alle Marktteilnehmer unverzichtbar, um angemessen handeln zu können und deshalb gesetzlich vorgeschrieben! Gründe für Ad-hoc-Mitteilungen gibt es viele: angefangen bei Bilanzzahlen, Gewinneinbrüchen, Mergers und Acquisitions (zu Deutsch: Fusion bzw. Erwerb von Unternehmens(-anteilen)), unerwartetem Umsatzpotential, Großaufträgen bis zu gewichtigen personellen Veränderungen oder anderweitigen Umstrukturierungen von börsennotierten Unternehmen. Eine ausführliche – aber nicht erschöpfende – Liste über “publizitätspflichtige Insiderinformationen” bietet der Emittentenleitfaden der BaFin.

Die Ad-hoc-Publizität wird (vor allem) in§15 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) geregelt (aber auch etwa im AnlegerschutzverbesserungsGesetz von 2004 oder der Marktmissbrauchsrichtlinie von 2016) und betrifft alle Emittenten , die an einer inländischen Börse zum Handel zugelassen sind, das heißt an einem geregelten Markt bzw. am multilateralen Handelssystem – so die Definition für den Freiverkehr – in einem Mitgliedsstaat teilnehmen.