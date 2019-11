Solange das Paar innerhalb seiner bullischen Flagge abwärts konsolidiert, ist kein Handlungsbedarf gegeben. Sobald allerdings das Niveau von 1,29 USD nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs überschritten wird, sind weitere Zugewinne an die Zwischenhochs um 1,30 USD zu erwarten. Darüber dürfte sich die Kaufwelle in den Widerstandsbereich um 1,3298 USD weiter ausdehnen und macht ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE2W1Q besonders schmackhaft - es winkt nämlich eine Renditechance von 110 Prozent. Trotzdem können innerhalb der laufenden Konsolidierung Rücksetzer zurück auf das breite Unterstützungsniveau von rund 1,26 USD nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Darunter aber würde sich das Chartbild zunehmend eintrüben, Verluste auf 1,22 USD kämen dann nicht mehr unerwartet und würden dem übergeordneten Kursverlauf in einem hohen Maße schaden.

GBP/USD (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: