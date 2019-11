Kraft Heinz Co - Warren Buffetts Lieblingsaktie mit massiver Bodenbildung! Letzter Widerstand kurz vor Durchbruch!

Der Konzern konnte mit den letzten Quartalsergebnissen positiv überraschen!

Symbol: KHC ISIN: US5007541064

Rückblick: Kraft Heinz Co ging 2015 aus der Fusion von Kraft Foods und H. J. Heinz Company hervor und zählt zu Top-Five Lebensmittelproduzenten weltweit. Die Konzernzentrale verteilt sich auf die zwei Standorte in Chicago und Pittsburgh, von wo aus 39.000 Mitarbeiter weltweit geführt werden, die im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 26 Mrd. USD erwirtschaften konnten. Unter dem Dach von KHC befinden sich 200 Lebensmittelmarken, darunter bekannte Namen wie der Philadelphia Frischkäseaufstrich oder aber auch das weltweit vertriebene Heinz Ketchup. Mit den letzten Quartalszahlen veröffentlicht am 31.10.2019 konnte der Konzern positiv überraschen und einen um 0,13 USD höheren Gewinn, 0,69 USD je Anteilsschein, verkünden, wobei der Umsatz um 4,7 % geringer ausfiel als im selben Vorjahreszeitraum. Ein Blick auf den Chart verrät uns, dass die letzten Zahlen der lang ersehnte Hoffnungsschimmer für die Anteilseigner waren. So reagierte der Kurs mit einem Aufwärtsgap von 6 % und einer Folgebewegung von weiteren 7,5 % am Tag der Earnings. Die Aktie konnte den fallenden gleitenden Durchschnitt 200 auf Tagesbasis zurückerobern und konsolidiert aktuell knapp unter dem Widerstand von 33,26 USD.