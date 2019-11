Corvus Gold könnte auf ein zweites Mother Lode-Goldvorkommen gestoßen sein!

Erst vor wenigen Tagen gab Corvus Gold (1,83 CAD 1,26 Euro; CA2210131058) bekannt, dass man auf seinem North Bullfrog-Projekt mit „Cat Hill“ auf ein weiteres Goldsystem gestoßen sein könnte (mehr hier). Doch offenbar ist auch beim direkt südwestlich davon liegenden Mother Lode-Projekt (siehe Bild) noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Bisher verfügt man dort über eine niedriggradige Ressource mit 1,16 Mio. Unzen Gold direkt an der Oberfläche, was ganz typisch ist für Nevada. Doch schon zuvor hatte man geahnt und einige Hinweise darauf, dass darunter die „Quelle“ dieses Goldes liegen könnte, wie es die Geologen nennen.

Zweite Ressource unter der ersten?

Neue Hinweise dazu liefern nun aktuelle geophysikalische Analysen. Mit denen hat man nicht nur die bestehende Ressource untersucht, sondern auch die darunter liegenden Schichten. Dort stieß man nun auf eine weitere Anomalie, direkt 150 Meter unter Mother Lode. Da man erst jüngst 23 Mio. Dollar bei Investoren einsammeln konnte (mehr hier) hat man direkt mit Bohrarbeiten begonnen, um hier belastbare Erkenntnisse zu gewinnen. Corvus glaubt, dass es sich hierbei um ein weiteres Vorkommen handeln könnte, aus dem das Gold in der bereits bestehenden Ressource gespeist wurde. Einen guten Hinweis darauf hatte man bereits mit den Daten zu Bohrloch ML19-104 Mitte März dieses Jahres erhalten. Dort stieß man auf 1,85 g/t Gold über eine Länge von 126,5 Metern, wobei ein Teilabschnitt von 10,7 Metern gleich ungewöhnlich hohe Konzentrationen von 6,28 g/t Gold sowie 70,3 g/t Silber aufwies. Solch hohe Werte werden nicht nur in Nevada als hochgradig bezeichnet. Die höchsten Grade gab es dabei am Ende des Bohrkerns, also in der Tiefe.

Zwei PEA in 2020

Das Management von Corvus Gold plant, im kommenden Jahr zwei getrennte Wirtschaftslichkeitsrechnungen, eine sogenannte Preliminary Economic Assessment (PEA), für seine beiden Projekte Mother Lode und North Bullfrog vorzulegen. Das Ziel ist es, das letztgenannte Vorkommen zuerst in Produktion zu bringen und dann aus dem Cashflow den Bau einer Tagemine auf Mother Lode zu finanzieren. Zudem eröffnet das die Option, das Doppelprojekt möglcherweise einzeln zu verkaufen. Kumuliert kommt Corvus hier auf 3,6 Mio. Unzen Gold, wobei die letzte Ressourcenschätzung aus dem September 2018 stammt. Die seither erbohrten Daten wurden hier also noch gar nicht berücksichtigt. Corvus hatte zuletzt genug Geld eingesammelt, um die Exploration bis Ende nächsten Jahres und darüber hinaus zu finanzieren. Die Platzierung fand zu 2 Dollar je Aktie statt. Aktuell liegt der Aktienkurs knapp darunter.