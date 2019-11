Evotec Aktie setzt zum Kurssprung an - Neunmonatszahlen 2019

Evotecs heute veröffentlichte Zahlen für die ersten neun Monate 2019 kommen an der Börse gut an. Aktuelle Indikationen für die Evotec Aktie notieren am Dienstagmorgen bei 19,92/20,00 Euro und damit deutlich über dem gestrigen XETRA-Schlusskurs der Biotech-Aktie (19,435 Euro, +1,3 Prozent). Vor allem dass die Hamburger die Prognose für 2019 angehoben haben, kommt an der Börse bei den Anlegern gut an. „Die Prognose bezüglich ...