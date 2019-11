Die jüngsten Konjunkturdaten fielen besser aus als erwartet. Insbesondere in China und in der Eurozone könnte es im neuen Jahr wieder aufwärts gehen.

Die Einkaufsmanagerumfragen in den USA und in der Eurozone fallen weiterhin mager aus. Aber die Arbeitsmärkte halten sich gut. Bei einer Deeskalation im Handelsstreit ist neuer konjunktureller Schwung in Sicht.

Wegen des Streiks beim grössten US-Automobilproduzenten General Motors waren die Vorgaben für den Oktober-Arbeitsmarktbericht in den USA alles andere als günstig. Dann kam es aber doch wieder einmal ganz anders. Trotz der temporären Entlassungen aufgrund der Arbeitsniederlegung meldete das Bureau of Labor Statistics einen robusten Zuwachs von 128.000 neuen Stellen. Positiv zu werten ist zudem die Aufwärtsrevision der beiden Vormonate um zusammen 95.000 Stellen. So hat sich der Anfang des Jahres begonnene Abwärtstrend bei den Stellenschaffungen merklich abgeflacht bzw. wurde sogar kurzzeitig unterbrochen.