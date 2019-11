US-Demokraten – Bloomberg will Kandidatenfeld aufrollen

Eine Mehrheit von 56% der registrierten US-Wähler erwartet, dass sich Donald Trump bei der Präsidentenwahl in einem Jahr eine zweite Amtszeit im Weißen Haus sichern kann. Sogar mehr als ein Drittel (35%) der Anhänger der Demokraten sehen das ebenso.

Es mögen solche Umfragewerte sein, die den ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg bewogen haben, nun doch in das Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur einzusteigen. Noch im Frühjahr hatte sich der Gründer des nach ihm benannten Finanzmedien-Konzerns bewusst gegen eine Kandidatur für das höchste US-Staatsamt entschieden, um dem früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden nicht in die Quere zu kommen. Doch mittlerweile ist der Favorit im demokratischen Kandidatenfeld schwer angeschlagen und liegt in den Umfragen mehr oder weniger gleichauf mit der linken Senatorin Elizabeth Warren, die als Schrecken der Wall Street gilt. Biden steht im Mittelpunkt einer Schmutzkampagne Trumps, die von den Demokraten als Anlass für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens (Impeachment) gegen den US-Präsidenten dient, aber auch ihn beschädigt.