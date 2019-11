Am 28. November vergibt Scope gemeinsam mit dem Handelsblatt die Alternative Investment und die Zertifikate Awards. Die Preisverleihung findet in Frankfurt statt. Insgesamt 42 Asset Manager und elf Zertifikate-Emittenten sind nominiert.

Bereits zum 14. Mal zeichnet die Ratingagentur Scope in insgesamt 16 Kategorien die besten Asset Manager im Bereich alternativer Investments aus. Unter den 42 Nominierten ragt die DWS mit Nominierungen in acht Kategorien heraus. Es folgen: Union Investment Real Estate (7), Deka Immobilien (6) und Commerz Real (5).

„Ganz gleich ob Pensionskasse, Staatsfonds oder Privatanleger, aufgrund der nun schon eine Dekade dauernden Niedrigzinsära haben alternative Anlagen in den Augen zahlreicher Investoren einen immensen Bedeutungszuwachs erfahren“, sagt Said Yakhloufi, Geschäftsführer der Scope Analysis. „Mit den Scope Alternative Investment Awards zeichnen wir die Asset Manager aus, die in diesem facettenreichen und anspruchsvollen Terrain herausragende Leistungen erbracht haben.“