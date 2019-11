Hamburg (www.aktiencheck.de) - Es scheint als würde der Handelskrieg mit den USA das chinesische Wachstum zunehmend bremsen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Die in dieser Woche anstehenden Daten für Chinas Industrieproduktion, Einzelhandel- und Anlageinvestitionen hätten sich in den letzten Monaten tendenziell alle abgeschwächt. [ mehr