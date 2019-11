Von der TecDAX-notierten United Internet wurden heute Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres vorgelegt. Man habe in nachhaltiges Wachstum investiert, meldet die Gesellschaft. „Insgesamt konnte die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 660.000 auf 24,51 Millionen Verträge gesteigert werden”, so die Gesellschaft am Dienstag. Sondereffekte bei der Tochtergesellschaft 1&1 Drillisch sowie aus der ...