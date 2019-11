Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen im November 2019 sehr stark an, so das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der neue Wert der Konjunkturerwartungen liegt bei minus 2,1 Punkten und ist damit 20,7 Punkte höher als im Vormonat. [ mehr