Die langfristige Kurshistorie beim französischen Aktienbarometer CAC 40 offenbart einst Notierungen oberhalb von 6.500 Punkten. In 2003 sowie im Krisenjahr 2009 fand sich das Barometer im Bereich von 2.500 Punkten wider, an dessen Stelle sich zuletzt wieder ein mittel- bis langfristiger Aufwärtstrend eingestellt hatte. Damit liegt nun im Bereich der zwei markanten Tiefs ein Doppeltief vor und stellt einen Boden mit größerer Ausdehnung dar. Bis Ende 2017 hielt die Aufwärtsbewegung an, anschließend ging der Index in eine grobe Seitwärtsphase zwischen 5.000 und 5.660 Punkten über. Ein zwischenzeitlicher Ausreißer gegen Ende letzten Jahres komplettierte das ganze Kursmuster schließlich zu einer inversen SKS-Formation größeren Ausmaßes. Jenes Konstrukt wurde in den letzten Wochen regelkonform auf der Oberseite aufgelöst, womit aus technischer Sicht nun ein folgerichtiges Kaufsignal vorliegt und geradewegs zu den Verlaufshochs aus Anfang 2017 weiter aufwärts führen dürfte. Eine bessere Handelsgelegenheit aufgrund der vorliegenden technischen Auswertung könnte man mittelfristig kaum erwischen.