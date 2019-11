Voraussichtlich bis Januar 2020 will Kibaran Resources (ASX: KNL; FRA: FMK) in laufenden Tests ermitteln, welche unterschiedlichen Qualitäten von Rohgraphit sich am besten für seinen innovativen EcoGraph-Reinigungsprozess eignen. Auf dieser Grundlage will Kibaran dann endgültige verbindliche Kaufverträge (Offtake-Verträge) abschließen, die ihrerseits wiederum eine Voraussetzung für die Fremdfinanzierung sind, die das Unternehmen für sein Downstream-Geschäft anstrebt.

Ursprünglich war die umweltschonende Produktion von Batteriegraphit durch das EcoGraph-Verfahren nur für das unternehmenseigene Graphit aus Tansania vorgesehen gewesen. Inzwischen hat Kibaran sein Angebot auch auf die Behandlung von Fremdgraphit ausgeweitet und möchte die Reinigung von Naturgraphit zu hochreinem Batteriegraphit als Dienstleistung für Dritte anbieten. Kibaran ist damit ein Vorreiter in der Graphitindustrie.