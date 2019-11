Dialog Semiconductor Aktie stark im Plus - was ist hier los?

Im Handel am Dienstag kann die Dialog Semiconductor Aktie deutlich zulegen. In der Mittagsstunde wird ein Plus von 7,48 Prozent auf 46,10 Euro notiert, das ist zugleich das bisherige Tageshoch. Auslöser des Kurssprungs ist eine Nachricht des TecDAX-notierten Chipherstellers, der seine langfristigen Margenziele anhebt.Verstärkt wird der News-Effekt durch ein charttechnisches Kaufsignal bei der Dialog Semiconductor Aktie: Dem ...