Pantaflix meldet einen Rechtedeal der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Pantaleon für den US-Markt. Die Gesellschaft hat die Kino-Rechte an der Filmproduktion „RESISTANCE” für den US-amerikanischen Markt an IFC Films verkauft. Der Film soll ab dem kommenden Jahr in den US-Kinos laufen. Zu den finanziellen Details des Rechtedeals macht Pantaflix am Dienstag keine Angaben.Der Film erzählt die Geschichte des 2007 verstorbenen ...