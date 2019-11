Friedrich, Weik und BILD – der größte Crash aller Zeiten!

Die Ökonomen Marc Friedrich und Matthias Weik sind die neuen Stars unter den Crashautoren. Nach Max Otte, der seit 2005 jedes Jahr einen Crash vorhergesehen und vorhergesagt hat, wissen beide ganz genau, wann der nächste Crash kommt – 2023. Und sie wissen sogar, wie. Stark. Auch fachlich überzeugt das Trio Weik, Bild und Friedrich. Was man beachten muss? Zitat:”Was viele nicht wissen: Das Geld auf Ihrem Konto gehört der Bank…Geht die Bank pleite, ist das Geld verloren”. Ach so. Cool. Die meisten Deutschen haben zwischen einem und 100.000 Euro auf ihren Konten. Blöd, dass das Trio mal eben die Einlagensicherung für nichtig erklärt. Aber es kommt noch besser. Zitat:”Lohnenswerte Investitionen sind: Edelmetalle, Diamanten, schuldenfreie Immobilien ohne GrundBUCHeintrag…”. Ach so. Ja, ein Grundbucheintrag bei einer Immobilie ist wirklich ein Problem. Den Unterschied zwischen Grundschule, Grundbuch und Grundstück sowie Grundschuld! zu verstehen, auch. Übrigens warnen die Ökonomen schon seit Jahren, seit 2012, vor dem Crash. Seit 2012 haben Aktienanleger wirklich harte Zeiten gehabt. Förmlich durch die Hände rann das Geld;-). Fazit – das Trio macht wirklich reich. Sich selbst. Alle anderen dummerweise arm. Arm an Wissen, an Aktienkultur, an Lebensqualität und vor allem – an Rendite. Wir bitten Sie sehr – lesen Sie viel über die Finanzwelt, seien Sie kritisch, analysieren Sie die Notenbanken mit uns kritisch, überlegen Sie immer, was man im Zinsumfeld tut, wenn Sie wollen, dann machen Sie sogar bei uns mit in Sachen Geldanlage und Finanzbildung – aber bitte fallen Sie nicht auf solche Rattenfänger rein. Es ist schade um Ihr Geld. Der größte geistige Crash aller Zeiten ist das Trio Weik, Friedrich, BILD, da stimmt die Überschrift sogar. Und falls Sie mal eine Immobilie kaufen – lassen Sie einen Grundbucheintrag vornehmen. Soll helfen;-).