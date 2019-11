Heute Mittag ereilte mich der Notruf meiner Frau im Büro, ich müsse heute Abend alleine mit unserem Kind zum Sankt Martin-Fest seiner Schule gehen, da die Erkältung sie voll im Griff habe. Wir leben in der Nähe einer Stadt in einem beschaulichen Dorf in Süddeutschland. Viele Familien sind aus der Stadt in dieses Dorf gezogen

Der Beitrag Aus Sankt Martin wird eine Schlepperkapitänin erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Leserbrief.