SAP: Die Anleger werden vorsichtiger!

Die SAP-Aktie kommt ihrem Ziel, dem am 3. Juli ausgebildeten Allzeithoch bei 125,00 immer näher. Auch in den vergangenen Tagen konnte der Anstieg fortgesetzt werden, sodass die Aktie am Montag in der Spitze bis auf 123,98 Euro ansteigen konnte. Der vor einem Monat gestartete Aufwärtstrend ist damit weiterhin vollkommen intakt.

Zu spüren ist allerdings bereits die bremsende Wirkung des Allzeithochs. ... Weiterlesen