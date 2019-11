Wie bereits über den Verlauf der letzten Wochen immer wieder angekündigt, befinden sich einige der im Cannabis Aktien Paket geführten Titel vor einem Tief in deren Anschluss wir von einer Fortsetzung der übergeordneten Rally ausgehen. Insbesondere beobachten wir aktuell Canopy Growth, Aurora, Organigram und WeedMD. Wir werden hierzu über den Verlauf der kommenden Wochen Longeinstiege hinterlegen und sprechen diesen Aktien teilweise ein Potenzial von mehreren 100% zu. ​​​​​​​​​​​

CANOPY GROWTH:

Das sieht bisher alles sehr gut aus! Canopy Growth setzt seine Stabilisierung seit Erreichen des in Gelb hinterlegten Zielbereiches weiter fort und baut bisher kein neues Zwischentief mehr aus. Auch die übergeordnet begleitende Indikatorenlage fängt an, sich nach Norden zu drehen und unterstreicht somit einen anstehenden Boden in Welle 2 in Blau. Sollte sich das Bild in WEED weiterhin stabilisieren, werden wir hier in den kommenden Tagen eine erste Long-Positionierung hinterlegen. Wie bereits im letzten Update geschrieben, sehen wir den Markt auf den letzten Metern der Abwärtsbewegung seit dem Hoch aus Oktober letzten Jahres.

Canopy Growth bleibt somit einer der stabilsten Titel in unserem Cannabis-Paket und wird wahrscheinlich auch der Erste sein, der sein Tief abarbeitet. Sobald unsere Indikatorten anzeigen das wir auf der sicheren Seite sind und einen Einstieg vornehmen können verschicken wir eine Kurznachricht mit den genauen Koordinaten für den Einstieg per E-Mail an unseren Verteiler.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de