Seit dem letzten Update zu Aurora hat sich einiges geändert in dieser Aktie. Zwar schrieben wir hierzu: „…,dass es nicht mehr lange brauchen wird, bis die Aktie ihr Tief ausgebaut hat und der Markt sich auf dem Weg in Richtung C$12 und höher befindet.“

Bereits jetzt lässt sich jedoch sagen, dass die Bullen hier angefangen haben, deutlich an Druck aufzubauen, was durch die Indikatorenlage sichtbar wird und anhand der stagnierenden Abwärtsbewegung im Chart seinen Niederschlag findet. Wir können hier somit nicht ausschließen, dass Aurora bereits jetzt den erwarteten Boden ausbaut und im Anschluss deutlich höhere Notierungen anläuft. Sollte sich dieses Szenario weiter bestätigen, werden wir in den kommenden Tagen anfangen, hier die ersten Long-Positionierungen aufzubauen.

Imminent ist es zwar noch zu früh, um diesen Titel bereits von der Longseite zu handeln. Nichtsdestotrotz gehört Aurora mit einer Handvoll anderer Titel zu den Aktien, die unmittelbar vor einem Boden in diesem Sektor stehen. Sobald wir anfangen, Positionierungen zu hinterlegen, werden wir per E-Mail eine Kurznachricht verschicken und hierauf aufmerksam machen, damit diese Einstiege nicht verpasst werden.

