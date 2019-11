Fast nicht zu glauben! Organigram baut die Gegenbewegung in Welle iv in Braun aus und hält sich seither über der Untersetzung bei C$4.11 verlaufend. Gleichzeitig fängt die langfristige Indikatorenlage auch in diesem Markt zum ersten Mal seit Dezember 2018 an, nach oben zu drehen. Was damals folgte, war eine Vervierfachung der Aktie binnen 6 Monaten.

ORGANIGRAM: OGI // ISIN: CA68620P1018 Primärszenario // Chance: 95%