Commerzbank: Die Bullen lieben es gefährlich!

Manche mögen es bekanntlich heiß und auch die Bullen bei der Commerzbank-Aktie scheinen die Gefahr mehr zu lieben als ihnen guttut. Sie haben es in der Vorwoche schon wieder zugelassen, dass die Aktie auf ihre 50-Tagelinie zurückgefallen ist. Zum Glück konnte der gleitende Durchschnitt am Montag behauptet werden und auch am Dienstag setzte sich der Kurs im Vormittagshandel zunächst weiter ... Weiterlesen