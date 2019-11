Bei der NEL ASA-Aktie lässt der entscheidende Durchbruch immer noch auf sich warten. Zwar ist das Gesamtbild recht vielversprechend, denn die Käufer konnten den Kurs auch in den letzten Tagen weiter von der 50-Tagelinie absetzen und in der Spitze bis auf 0,84 Euro ansteigen lassen, doch noch gelang es nicht, auch das am 24. September bei 0,87 Euro ausgebildete Hoch ... Weiterlesen